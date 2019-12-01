إطلاق منصة "سكني" الإلكترونية لتسهيل تملك الأسر السعودية

الرياض – مباشر: أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية منصته الإلكترونية الجديدة.

وقال البرنامج، في بيان له اليوم الأحد، إن المنصة تشتمل على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، لتوفير عددا من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكين المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف "سكني"، أن من بين أبرز الخدمات التي أتاحتها المنصة الإلكترونية خدمة الاستحقاق الفوري؛ التي تتيح إمكانية تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري، بما يمكنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار.

وتعمل المنصة على استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضاً الحصول العروض التمويلية على المشاريع واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز واختيار الأراضي المجانية وتوقيع عقودها إلكترونياً، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتوفر المنصة كافة الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والتي تصل إلى 69 مشروعاً توفر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة.

وتوفر المنصة كذلك، الأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوزا سن الخمسين عاماً، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن وغيرها.

واستفاد من خدمات برنامج "سكني"، منذ مطلع العام الجاري حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكثر من 208 آلاف أسرة، منها 70 ألف أسرة سكنت منازلها.

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