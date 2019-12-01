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ولي عهد السعودية يغادر الإمارات بعد زيارة رسمية

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ولي عهد السعودية يغادر الإمارات بعد زيارة رسمية ولي عهد السعودية يغادر الإمارات بعد زيارة رسمية

 

أبوظبي – مباشر: غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية ، الإمارات العربية المتحدة بعد زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صورة له يودع فيها ولي عهد السعودية.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صورة له يودع فيها ولي عهد السعودية.

كانت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات شهدت الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي، والتي تضمنت تبادل عدد من مذكرات التفاهم، واستعراض 7 مبادرات استراتيجية بين البلدين، فضلا عن التوقيع على اتفاقية لإنشاء منصة لتكرير النفط في الهند.

ورصد "مباشر" حصاد الزيارة من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في تقرير خاص.

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مباشر (اقتصاد)

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