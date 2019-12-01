"تداول": الأجانب المؤهلون يسجلون 1.32 مليار ريال صافي مشتريات بأسبوع

الرياض- مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية تحقيق صافي مشتريات أسبوعية بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وأظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، تحقيق المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.27 مليار ريال، بنهاية الأسبوع الماضي، بدعم من تحقيق المستثمرين المؤهلين صافي شراء نحو 1.32 مليار ريال.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين وآخرون، والمؤهلين والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الاستراتيجيين.

جاء صافي مشتريات الأجانب من حصيلة الفارق بين 5.64 مليار ريال إجمالي مشتريات، و4.37 مليار ريال إجمالي مبيعات.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين 5.5 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات 4.18 مليار ريال.

يبلغ عدد المستثمرين المؤهلين أكثر من 1600 مستثمر، وفقاً لتصريحات مسؤول بالإدارة العامة للإدراج في "تداول"، سليمان العسكر، خلال متلقى الإدراج المنعقد بغرفة الرياض في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وخالف المستثمرون السعوديون والخليجيون الاتجاه محققين صافي مبيعات بلغ 886.9 مليون ريال، و384 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 9.2 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات 10.1 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الخليجيين 188 مليون ريال، مقابل 572 مليون ريال إجمالي مبيعات.

أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع 2.52 بالمائة تعادل 203.55 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، عند مستوى 7859.06 نقطة.

جاء التراجع وسط انخفاض 1.75 بالمائة في قيمة التداولات، بمتوسط 3.01 مليار ريال خلال الجلسة، مقارنة بنحو 3.07 مليار ريال متوسط تداولات الأسبوع السابق.

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