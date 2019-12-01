23.2 مليار دولار مشتريات صافية للأجانب بالسوق السعودي بـ11 شهرا

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصل المستثمرون الأجانب تعزيز مراكز بسوق الأسهم السعودية- تداول خلال العام الحالي 2019؛ وسط ارتفاع صافي المشتريات بشكل ملحوظ وتطوير ملكيتهم بأكثر من 100 بالمائة.

ووفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات شركة السوق المالية "تداول"، قفز صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية بنسبة 3200.6 بالمائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2019 (تضاعفت بأكثر من 32 مرة خلال عام)، بزيادة تعادل 84.26 مليار ريال (22.47 مليار دولار) بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق الرئيسي (تاسي) 86.89 مليار ريال (23.17 مليار دولار) في العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بمشتريات صافية قيمتها 2.63 مليار ريال (701.99 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفع إجمالي مشتريات الأجانب في السوق السعودي بنحو 306.4 بالمائة في الـ 11 شهرا الأولى من عام 2019 على أساس سنوي.

ونفذ الأجانب عمليات شراء إجمالية في العام الحالي - حتى نهاية الشهر الماضي – بقيمة 221.95 مليار ريال (59.19 مليار دولار)، مقارنة بـ 54.62 مليار ريال (14.56 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

وفي المقابل، بلغ مجمل عمليات البيع من جانب الأجانب في السوق السعودي 135.06 مليار ريال (36.02 مليار دولار) في الـ11 شهرا الأولى من العام 2019، مقارنة بـ 51.98 مليار ريال (13.86 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني، حقق الأجانب صافي مشتريات بقيمة 2.67 مليار ريال (713.27 مليون دولار)؛ نتيجة فارق مشتريات إجمالية بقيمة 13.66 مليار ريال (3.64 مليار دولار)، مقابل بيع بـ 10.99 مليار ريال (2.93 مليار دولار).

ملكية الأجانب تقترب من 10%

وعلى جانب ملكية الأجانب بالأسهم السعودية، سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ لترتفع بنحو 100.7 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 85.59 مليار ريال (22.82 مليار دولار).

ووصلت ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلى 170.64 مليار ريال (45.5 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 85.04 مليار ريال (22.68 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2018.

ومنذ بداية العام 2019، زادت ملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنسبة 99.8 بالمائة، أو ما يعادل 83.79 مليار ريال (22.34 مليار دولار)؛ مقارنة بملكيتهم في نهاية 2018 والبالغة 86.84 مليار ريال (23.16 مليار دولار).

واقتربت ملكية الأجانب من 10 بالمائة بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ لتستقر عند 9.25 بالمائة مقارنة بـ 9.04 بالمائة بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وزادت قيمة ملكية الأسهم بالسوق السعودي- تاسي بقيمة 22.09 مليار ريال (5.89 مليار دولار) بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 على أساس سنوي؛ إلى 1.844 تريليون ريال (491.81 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.822 تريليون ريال (485.92 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.

وسجل المستثمرون الأجانب أداءً قوياً خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2019؛ مع نمو صافي المشتريات بنسبة وصلت إلى 2688.4 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 81.19 مليار ريال (21.65 مليار دولار).

وبلغ صافي المشتريات خلال تلك الفترة 84.21 مليار ريال (22.46 مليار دولار)، مقارنة بمشتريات صافية بلغت قيمتها 3.02 مليار ريال (805.66 مليون دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018.

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، في ملتقى الإدراج بغرفة الرياض، خلال الشهر الماضي، عن دخول ما يزيد على 82 مليار ريال من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق منذ بداية العام الحالي.

قرارت السوق والانضمام للمؤشرات العالمية أبرز المحفزات للأجانب

شهد سوق الأسهم السعودية- تداول العديد من المحفزات خلال العام الجاري؛ جاء على رأسها ترقية "تداول" في مؤشر "إم إس سي آي" – مورجان ستانلي سابقاً - على مرحلتين في مايو/ أيار وأغسطس/ آب 2019، ليصل وزنه النسبي بمؤشر الأسواق الناشئة إلى 2.83 بالمائة، الذي تقدر حجم أصوله بـ1.8 تريليون دولار.

وكان الانضمام الآخر لـ"تداول" ضمن مؤشر فوتسي راسيل للأسواق الناشئة دافعاً لتعاملات الأجانب بالسوق السعودي خلال العام الحالي؛ و تم تنفيذ 4 مراحل من الانضمام للمؤشر ضمن 5 مراحل، بواقع 75 بالمائة، ليكتمل الانضمام في شهر مارس/ آذار 2020 بنسبة 100 بالمائة.

ومن بين المحفزات التي شهدها السوق، إصدار مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، في 26 يونيو/ حزيران 2019، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

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