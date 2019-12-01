"تداول" تُعلن تحديث منهجية حساب مؤشراتها

الرياض- مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية- تداول، اليوم الأحد، عن تحديث منهجية مؤشراتها لإدارة وحساب مؤشرات الأوراق المالية.

وأوضحت "تداول"، على موقعها الإلكتروني، أنه يتم حساب مؤشر السوق الرئيسية- تاسي ومؤشر السوق الموازية- نمو ومؤشرات القطاعات للسوق المالية السعودية عن طريق ضرب قيمة المؤشرات في اليوم السابق مع نسبة التغير في القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المشمولة في حساب المؤشرات.

وأوضحت أن آلية حساب المؤشرات بدون حد أعل كالتالي: المؤشر= (مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم /مجموع القيم السوقية للأسهم الحرة لليوم السابق) × قيمة المؤشر لليوم السابق.

الأسهم الحرة

وتتضمن منهجية حساب المؤشر الأوراق المالية المتاحة للتداول في تداول، وسيتم استبعاد الأسهم غير الحرة المملوكة من بعض الجهات وذلك من جميع حسابات مؤشرات "تداول".

وتضم قائمة الجهات، كلا من جهة حكومية تمتلك 5 بالمائة أو أكثر في شركة مدرجة، والأسهم المقيدة (الأسهم التي لا يُسمح بتداولها خلال فترة زمنية)، والأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل شركة مدرجة، والأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة (30% أو أكثر).

المؤشرات ذات الحد الأعلى

وذكرت "تداول" أن منهجية حساب المؤشرات ذات الحد الأعلى، تتضمن المؤشرات ذات الحد الأعلى حد أقصى (15 بالمائة أو 20 بالمائة على سبيل المثال) مطبق على جميع مكونات المؤشر وذلك بناء على أوزان الشركات التي تحددها قيمتها السوقية.

وتابعت: "يتم استخدام المؤشرات ذات الحد الأعلى للحد من سيطرة الشركات الكبيرة على المؤشر.

ويتم احتساب قيمة المؤشرات ذات الحد الأعلى حسب المعادلة التالية:

قيمة المؤشر = (مجموع القيم السوقية ذات الحد الأعلى للأسهم الحرة اليوم/ مجموع القيم السوقية ذات الحد الأعلى للأسهم الحرة في اليوم السابق) x قيمة المؤشر لليوم السابق).

صيانة المؤشرات

وأشارت "تداول" إلى أنها تقوم بصيانة المؤشرات بنهاية كل ربع سنة لمواكبة المستجدات، وتشمل التغيرات التي تطرأ على عدد الأسهم الحرة، واستبعاد الشركات المعلقة من التداول.

بالإضافة إلى الإعلان عن تاريخ المراجعة وإضافة أو استبعاد المكونات على موقع تداول الإلكتروني قبل 3 أيام تداول من تاريخ المراجعة.

وتابعت: تتم عملية المراجعة الدورية للمؤشرات ذات الحد الأعلى في نهاية كل ربع السنة، بما يتوافق مع نشاط صيانة المؤشر.

وأضافت: قد تتم إجراءات المراجعة خلال ربع السنة وذلك بسبب أحداث المصدر كالاندماج والاستحواذ أو أي أحداث أخرى والتي من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على المؤشر.

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