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تداول تعلن عن تحديث منهجية المؤشرات

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تداول تعلن عن تحديث منهجية المؤشرات تداول تعلن عن تحديث منهجية المؤشرات
تعلن شركة السوق المالية (تداول) عن تحديث منهجية المؤشرات وإدارتها، وتتضمن هذه التحديثات حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى على النحو الآتي:
1. تحديث منهجية حساب الأسهم الغير متاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية (إذا كانت 5% أو أكثر)، وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.
2. تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.
3. تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15%.
فيما عدا آلية الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) النافذة من تاريخه تكون هذه التغييرات نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019م بالتزامن مع صيانة المؤشرات الربع سنوية.
وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة مركز المعلومات هنا.

مباشر (اقتصاد)

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