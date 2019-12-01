64 مليار ريال تمويلات السعوديين لشراء مسكن جديد..والنصيب الأكبر لـ"الفلل"

من: بدور الراعي



الرياض - مباشر: ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد بالمملكة العربية السعودية، المُقدم من المصارف وشركات التمويل منذ بداية عام 2019 بنسبة 169.6 بالمائة على أساس سنوي؛ بزيادة بلغت قيمتها 38 مليار ريال.

وبحسب إحصائية أجراها "مباشر"، تستند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما، بلغ إجمالي قيمة تمويل السعوديين نحو 64.37 مليار ريال منذ بداية العام الجاري، مقارنة بــ 22.33 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتظهر الإحصائية الارتفاع الملحوظ بتمويل السعوديين لشراء مسكن جديد خلال عام 2019؛ مع زيادة قيمة القروض الممنوحة من المصارف بنسبة 175.34 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 35.71 مليار ريال.

ووفقاُ لحسابات "مباشر" بلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف للأفراد بالسعودية لشراء مسكن جديد 56.06 مليار ريال، مقارنة بــ 22.36 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وعن قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل للأفراد، فقد بلغت نحو 4.15 مليار ريال، مقابل 2.180 مليار ريال عن الفترة نفسها من عام 2018 بزيادة قدرها 1.66 مليار ريال لتتضاعف بنسبة 110.54 بالمائة على أساس سنوي.

80.5 % من التمويل لشراء فلل

وجاءت التمويلات معظمها للفلل بنحو 48.50 مليار ريال خلال العام 2019 لتسجل أعلى مستوياتها في أكتوبر/ تشرين الأول لتستحوذ على 80.5 بالمائة من إجمالي تمويلات القروض السكنية للمواطنين، بواقع 45.21 مليار ريال من جانب المصارف و3.3 مليار ريال من شركات التمويل.

98 ألف عقد زيادة في 10 أشهر

ويظهر تقرير "ساما" استمرار ارتفاع عدد العقود العقارية المقدمة إلى المواطنين، بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد العقود المقدمة خلال 2019، إلى نحو 135.368ألف عقد تمويلي، مقارنة بـنحو 37.30ألف عقد في الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، محققة بذلك نمواً يتجاوز 263 بالمائة في أعداد العقود بما يعادل 98 ألف عقد.

التمويلات في أكتوبر عند أعلى مستوياتها

وفي أكتوبر/ تشرين الأول أيلول الماضي، قفزت تمويلات السعوديين للعقارات السكنية الجديدة على أساس شهري ليصل إجمالي حجم التمويل إلى 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 7.12 مليار ريال، بنهاية سبتمبر / أيلول الماضي.

كما ارتفعت العقود على المستوى الشهري ليصل إجمالي العقود في أكتوبر إلى 21.76 ألف عقد، مقابل 16.82 ألف عقد في سبتمبر الماضي.

وتفصيلاً؛ بلغ إجمالي تمويلات المصارف للأفراد لشراء سكن جديد نحو 8.72 مليار ريال خلال أكتوبر الماضي، مقابل 6.6 مليار ريال في سبتمبر/ أيلول 2019 لترتفع بنحو 2.07 مليار ريال، من خلال تنفيذ 20.9 ألف عقد تمويلي.

أما عن تمويل شركات التمويل للأفراد فقد بلغت نحو 561 مليون ريال، مقابل 483 مليون ريال في سبتمبر الماضي.

جدير بالذكر، أن "ساما"، أصدرت في مايو/ أيَّار 2018، تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

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