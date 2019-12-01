صباح الخالد: جهود أمير الكويت مستمرة لإنهاء الأزمة الخليجية

الكويت - مباشر: قال صباح خالد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، "إن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت داعم ومستمر للعمل نحو إنهاء الأزمة الخليجية".

وأشار صباح الخالد خلال لقاء جمعه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية إلى أن قمة مجلس التعاون الخليجي ستنعقد في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضاف أن هناك 3 أحداث مقبلة ستعطي لدول الخليج أهمية وهي اجتماع مجموعة العشرين في الرياض، ومعرض "اكسبو 2020" في دبي، وكأس العالم 2022 في الدوحة، وفق الأنباء.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا في 5 يونيو/ حزيران 2017، مقاطعة دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجه الأخيرة على إثر اتهامها بدعم وتمويل الإرهاب.

وبرز دور دولة الكويت منذ اليوم الأول للمقاطعة لمحاولة تهدئة الأطراف، ورأب النزاع الخليجي.

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