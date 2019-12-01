إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

بند توضيح مقدمة اشارة الى توصية مجلس الادارة بتاريخ 25/11/2019م تخفيض رأس مال الشركة تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 موضوع الطلب تقدمت الشركة بطلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة الى هيئة السوق المالية اليوم الخميس 01/04/1441هـ الموافق 28/11/2019م تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-29 الموافق 2019-11-26 معلومات اضافية ستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها .
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