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إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية

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إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية
بند توضيح مقدمة اشارة الى توصية مجلس الادارة بتاريخ 25/11/2019م تخفيض رأس مال الشركة تاريخ تقديم ملف الطلب إلى هيئة السوق المالية 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 موضوع الطلب تقدمت الشركة بطلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة الى هيئة السوق المالية اليوم الخميس 01/04/1441هـ الموافق 28/11/2019م تاريخ إعلان توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة على موقع السوق المالية (تداول) 1441-03-29 الموافق 2019-11-26 معلومات اضافية ستقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها .

مباشر (اقتصاد)

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