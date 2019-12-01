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"أنعام القابضة" تتقدم لهيئة السوق السعودية بطلب تخفيض رأس المال

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"أنعام القابضة" تتقدم لهيئة السوق السعودية بطلب تخفيض رأس المال "أنعام القابضة" تتقدم لهيئة السوق السعودية بطلب تخفيض رأس المال

الرياض- مباشر: أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الأحد، عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مالها إلى هيئة السوق المالية ، وذلك بهدف اطفاء الخسائر المتراكمة.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينها.

أعلنت الشركة مؤخراً عن الإجراءات الواجب اتخاذها والمدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 92.3 بالمائة من رأس المال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بتخفيض رأسمالها بنسبة 92.35 بالمائة من 196 مليون ريال إلى 15 مليون ريال.

ويرجع سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 181 مليون ريال والناتجة عن خسائر تطبيق للمعايير المحاسبية الدولية على النشاط الزراعي، وتكوين مخصص زكاة عن سنوات سابقة وخسائر أخرى.

وأوضحت الشركة أن تخفيض رأس المال سيكون عن طريق إلغاء 181 مليون سهم من أسهم الشركة، بمبلغ 181 مليون ريال وهو يمثل إجمالي الخسائر المتراكمة.

وأعلنت شركة أنعام الدولية القابضة عن ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 92.3 بالمائة من رأس المال.

ترشيحات:

"أنعام القابضة" تكشف آخر موعد لانعقاد جمعية عمومية لمعالجة الخسائر

الخسائر المتراكمة لشركة أنعام القابضة ترتفع 92% من رأس المال

خسائر أنعام القابضة تتراجع 2.3% بالربع الثالث

"أنعام القابضة" تُنهي مذكرة لشراء أصول عقارية دون اتفاق

مباشر (اقتصاد)

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