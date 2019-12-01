بالفيديو .. أيام مقدسية : السعود يقاطع بتصفيق حار بعد طلبه طرد السفير والغاء وادي عربة.. شاهد

جى بي سي نيوز :- طلب رئيس لجنة فلسطين النائب المحامي يحيى السعود الغاء وادي عربة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب .

وقال السعود في كلمة ارتجالية ساخنة القاها خلال افتتاح مهرجان ايام مقدسية أمس الجمعة إنه كان يتمنى ان يكون رئيس الحكومة الدكتتور عمر الرزاز حاضرا في هذا المهرجان لابلاغه كحكومة ، بأن عليه طرد السفير الاسرائيلي والغاء وادي عربة بسبب الممارسات الاسرائيلية في القدس وممارسات الاحتلال بحق فلسطين واهلها .

وتابع السعود وسط تصفيق الحضور : إنه في لجنة فلسطيني النيابية ينظر للولايات المتحدة كدولة احتلال بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي .

وأعاد التأكيد على أن الشعبين الاردني والفلسطيني يقفون خلف جلالة الملك في الحفاظ على المقدسات والحرص على الوصاية الهاشمية التاريخية مذكرا بجهود جلالته المستمرة في الحفاظ على القدس والدفاع عن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس ، ومعيدا تأكيد لاءات الملك الثلاثة : لا للتوطين لا للوطن البديل ، والقدس خط احمر .

وهاجم السعود منظمات حقوق الانسان متسائلا عن دورها في منع التنكيل بالشعب الفلسطيني قائلا : إن هذه المنظمات وعندما يتعلق الأمر بفلسطين فإنها تضع على عينيها غشاوة ولا تتخذ المواقف اللازمة .

وأشاد برئيس مجلس النواب المهندس الطراونة الذي رعى افتتاح المهرجان وبمعيته أمين عمان المهندس يوسف الشواربة ، مؤكدا بأن للطراونة مواقف لا تنسى في دعم قضية القدس والقضية الفلسطينية موجها اليه التحية وسط تصفيق الحضور .

وكان الطراونة افتتح مهرجان ايام مقدسية الجمعة الذي اقيم بدعم من امانة عمان وعدة جهات من مثل وزارة الشباب والاوقاف ومجلس النواب وجمعيات اهلية مختلفة .

واشاد السعود بالاجهزة الامنية التي تحافظ على أمن الاردن وشعبه وبسبب يقظتها يرفل الاردنيون بالامن والامان محذرا من أي محرض لا يريد بالاردن خيرا .

المدينة نيوز سجلت كلمة السعود واليكموها بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا