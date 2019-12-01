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وفاة شاب اثر مشاجرة في وادي موسى

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وفاة شاب اثر مشاجرة في وادي موسى وفاة شاب اثر مشاجرة في وادي موسى

جي بي سي نيوز :-   توفي شاب ، ليل السبت الاحد ، جراء إصابته بعيار ناري خلال مشاجرة اندلعت في معان .
وقال مصدر: ان مشاجرة وقعت في منطقة وادي بنعان اسفرت عن تعرض شخص لعيار ناري و وفاته جراء اصابته البالغة . 

واوضح المصدر انه جرى القبض على الفاعل وضبط سلاح ناري كان بحوزته والتحقيق جار .

الرواية الامنية الرسمية  : 

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه اسعف بعد منتصف الليل الى المستشفى شخص اثر تعرضه للاصابة بعيار ناري خلال مشاجرة وقعت في منطقة وادي موسى وما لبث ان فارق الحياة .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات تم تحديد مطلق النار والقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري وبوشر التحقيق

 

جي بي سي نيوز

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