ديوان المحاسبة: توريد 20 مليار ريال للخزينة السعودية خلال عام

الرياض – مباشر: قال رئيس الديوان العام للمحاسبة بالسعودية، إن جملة المبالغ التي تمكن الديوان من الحفاظ عليها للخزينة العامة خلال السنة المالية 1439/ 1440هـ، بلغت أكثـر من 20 مليار ريال، بزيادة نسبتها 127 بالمائة، مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وأضاف حسام بن عبدالمحسن العنقري، بحسب بيان أصدره الديوان اليوم الأحد، أن جملة المبالغ التي يطالب الديوان بها خلال السنة ولا زالت قيد الـمتابعة بلغت أكثـر من 66 مليار ريـال، بزيادة نسبتها 78 بالمائة، مقارنة بالعام السابق.

وتسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439/ 1440هـ، بحضور رئيس الديوان وعدد من مسؤولي الديوان.

وفيما يتعلق بالربط الإلكتروني بيـن الديوان والـجهات الـمشمولة برقابته من خلال منظومة الرقــــابة الإلكـتـرونية (شامل)، أوضح العنقري، أنه تم الربط فعلياً مع أكثـر من 270 جهازاً حكومياً، وذلك بزيادة عن السنة السابقة بنسبة تصل إلى 170 بالمائة.

وأشار رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة، إلى أن المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة علـى الأداء بالديوان يواصل تقديم برامج تدريبية متنوعة لـمنسوبي الإدارات المالية وإدارات المراجعة الداخلية بالجهات الـمشمولة برقـابــة الـديوان.

وتضمن التقرير السنوي للديوان أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

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