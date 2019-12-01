بالصور.. الملك سلمان يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

الرياض ـ مباشر: تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين للعام 1439 / 1440 هـ.

ويتضمن التقرير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال عام.

وتسلم الملك سلمان التقرير السنوي لديوان المحاسبة، خلال استقباله رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من مسؤولي الديوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.

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