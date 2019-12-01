إنفوجرافيك.. الإسكان السعودية توضح أهم إنجازاتها في عهد الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة الإسكان السعودية، أنها حققت خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد سوق عقاري منظم، عبر العديد من الخيارات والحلول التي وفرتها الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سدة الحكم، أنها تواصل جهودها، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات.

وأشارت الوزارة إلى أنها خصصت 282 ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2017، و300 ألف خيار سكني وتمويلي في عام 2018، تشمل وحدات جاهزة ووحدات تحت الإنشاء ضمن الشراكة مع المطورين العقاريين.

كما بينت أنه تم منح أراضي مجانية، وقروض عقارية مدعومة لشراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، كما أعلن برنامج سكني 2019 عن استحقاق 200 ألف أسرة لكافة الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج.

ووصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري إلى شهر أكتوبر الماضي 208.041 أسرة في جميع مناطق المملكة، منها 70.393 أسرة سكنت في منازلها.

وارتفعت القروض المقدّمة للأفراد من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2019 - بحسب بيانات مؤسسة النقد - لتصل إلى 135.368 ألف بقيمة إجماليّة تتجاوز 60 مليار ريال، ليتجاوز ما قدم خلال 2019 ما تم تقديمه في الأعوام 2016 و2017و 2018 كاملةً.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى حتى شهر أكتوبر2019، إطلاق 69 مشروعاً توفر 124 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة مع التركيز على المدن ذات الكثافة السكانيّة.

وجرى البدء بتنفيذ 56 مشروعاً بالشراكة مع المطورين توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية ما بين الشقق والفلل وتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250 - 750 ألف ريال بمختلف مناطق المملكة.

ومن أبرز المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية "مبادرة دعم العسكريين"، التي تأتي للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن.

ويوضح الإنفو جرافيك الآتي الذي أعدته الوزارة، أهم الإنجازات في عهد الملك سلمان:

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