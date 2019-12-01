"سابك" توقع اتفاقية توريد لمحطات مؤسسة تحلية المياه المالحة بالسعودية

الرياض – مباشر: وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمملكة، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اتفاقية توريد مادة ثاني أكسيد الكربون لمحطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وقالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تعمل على توفير احتياج الغاز المسال من ثاني أكسيد الكربون لمحطات التحلية لمعالجة المياه المحلاة المنتجة.

وأضافت المؤسسة، أن الاتفاقية تنص على مشاركة "سابك" في المحافظة على البيئة؛ وذلك بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والاحتباس الحراري.

ووفقاً للاتفاقية، تقلل المؤسسة استخدامها للوقود الأحفوري لإنتاج ثاني أكسيد الكربون.

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