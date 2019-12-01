الإسكان السعودية توقع 4 عقود لتنفيذ مشاريع بنية تحتية

الرياض ـ مباشر: وقّعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية، 4 عقود لتنفيذ البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية في منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن العقد الأول، تم توقيعه مع شركة عبد العالي العجمي للمقاولات، ويتضمن تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط منح الشفاء بدومة الجدل.

ويشمل العقد الثاني الذي تم توقيعه مع شركة سعد سعيد الصاعدي وأولاده التضامنية للمقاولات، تطوير أعمال البنية التحتية في مخطط القريات – المرحلة الثانية – بمحافظة القريات.

وفي منطقة الحدود الشمالية وقّعت وزارة الإسكان ممثلة بوكالة الأراضي والشؤون الفنية عقداً مع شركة الصخرة العربية للمقاولات، لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط "طريف".

كما وقّعت الوزارة عقداً مماثلاً مع شركة الطريس السعودية، لتوفير 1449 قطعة أرض في مخطط "رفحاء" الواقع بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.

وتضمنت العقود التي وقعتها الوزارة، مع كل من شركة الصخرة العربية للمقاولات، وشركة الطريس السعودية، تطوير أعمال البنية التحتية لمخططي "طريف"، و"رفحاء" بالحدود الشمالية.

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