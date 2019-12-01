النقل السعودية تدشن 14 مشروعاً بتكلفة 994 مليون ريال

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة النقل السعودية عن تدشين 14 مشروعاً بمنطقة الباحة بقيمة تقارب المليار ريال.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد أن وزير النقل صالح الجاسم أطلق 14 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ نحو 239.5 كيلو متر وذلك ضمن حزمة مشروعات أطلقتها الوزارة في منطقة الباحة بقيمة 994 مليون ريال.

وبينت أنه تم تدشين 6 طرق رئيسية بطول 52.9 كيلو متر، كما تم اطلاق 38 وصلة زراعية بطول 173.689 كيلو متر، كما تم تدشين 4 عقبات بطول 13 كيلو متر.

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