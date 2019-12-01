أخبار عاجلة

مساء dmc - انفلونزا الخنازير.. كيف يمكن التعامل معها؟ -
دياب يبدأ مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية -
توتر أمني في محافظة ذي قار العراقية -
أنقرة تصدق مذكرة التفاهم مع طرابلس -
هنا يستضيف الإعلامي تامر أمين الذي يدلي بتصريحات نارية لأول مرة مع الإعلامية علا شوشة! -
مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النقل السعودية تدشن 14 مشروعاً بتكلفة 994 مليون ريال

Google+ Print

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة النقل عن تدشين 14 مشروعاً بمنطقة الباحة بقيمة تقارب المليار ريال.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد أن وزير النقل صالح الجاسم أطلق 14 مشروعاً بإجمالي أطوال بلغ نحو 239.5 كيلو متر وذلك ضمن حزمة مشروعات أطلقتها الوزارة في منطقة الباحة بقيمة 994 مليون ريال.

وبينت أنه تم تدشين 6 طرق رئيسية بطول 52.9 كيلو متر، كما تم اطلاق 38 وصلة زراعية بطول 173.689  كيلو متر، كما تم تدشين 4 عقبات بطول 13 كيلو متر.

ترشيحات:

اليوم.. بدء تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالسعودية

"تداول": صفقة خاصة على "الحكير" ضمن مستويات التداول

إنفوجرافيك..تعليق ولي العهد السعودي على تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر