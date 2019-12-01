وزير سعودي: اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي يدعم القطاع الخاص

الرياض ـ مباشر: قال وزير المالية السعودي، إن اعتماد لائحة تفضيل المحتوى المحلي، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يقدم مكاسب للقطاع الخاص.

وأضاف محمد الجدعان، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الأحد، أن اللائحة تعد نتاج تعاون بين وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة لعدد من الجهات ذات العلاقة.

ويدخل اليوم الأحد الأول من ديسمبر / كانون الأول 2019م نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية.

واعتمد مجلس الوزراء السعودي، في وقت سابق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة بالسوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأشار وزير المالية، بحسب البيان إلى أن النظام الجديد يعمل على تقديم مكاسب وفرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي.

وبين الجدعان أنه سيتم منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10 بالمائة في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة.

كما أكد الوزير أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وخلق الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيساهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية.

كما يساهم كذلك في إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي.

ولفت الوزير إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين.

كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها.

إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرص أعلى للفوز بالمنافسة.

كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد وهي "عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إنشاء بوابة موحدة لقياس المحتوى المحلي، حيث سيكون لها دور مهم في رقمنة التعاملات الحكومية من خلال متابعة الإجراءات الخاصة بالمحتوى المحلي.

مبيناً أن البوابة تهدف إلى تمكين مقدمي العروض من قياس مساهماتهم في المحتوى المحلي ومتابعة تطوراتها أثناء العقد.

وشدد الجدعان على ضرورة التزام الجهة المتعاقدة بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، والالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.

وأكد وزير المالية السعودي على أنه سيتم فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بمتطلبات المحتوى المحلي.

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