مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 30% بأكتوبر..ومستوى قياسي بـ10 أشهر

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصلت مبيعات عمليات نقاط البيع بالمملكة العربية السعودية ارتفاعها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسجلة ثاني أعلى مستوياتها خلال عام 2019.

وسجلت مبيعات نقاط البيع بالمملكة نمواً نسبته 30.2 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 5.82 مليار ريال؛ وفقاً للبيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي - ساما.

وبلغ إجمالي مبيعات أكتوبر/ تشرين الأول من عمليات نقاط البيع بالسعودية 25.12 مليار ريال، مقارنة بـقيمتها البالغة 19.29 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2018.

ويقصد بـ"نقطة بيع" هو الموقع حيث يحدث معاملة في مقابل السلع أو الخدمات.

وتمثل قيمة عمليات نقاط البيع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ثاني أعلى مستوياتها في العام الحالي بعد شهر مارس/ آذار التي بلغت خلاله 27.82 مليار ريال.

وزادت مبيعات نقاط البيع بقيمة 749.15 مليون ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ مقارنة بـالشهر السابق (سبتمبر/ أيلول) والبالغة خلاله 24.37 مليار ريال، بارتفاع 3.07 بالمائة.

المبيعات خلال الـ 10 أشهر الأولى

واقتربت مبيعات نقاط البيع بالسعودية من مستوى قياسي جديد خلال عام 2019؛ بعد أن وصلت المبيعات خلال الـ 10 أشهر الأولى فقط من العام إلى 231.54 مليار ريال؛ علماً بأنها سجلت 232.31 مليار ريال في عام 2018 بالكامل.

وارتفعت مبيعات نقاط البيع بالمملكة 21.8 بالمائة في أول 10 أشهر من العام 2019 على أساس سنوي، مقارنة بـقيمتها في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 190.11 مليار ريال.

وعلى مستوى العمليات المنفذة لنقاط البيع، سجلت أعلى مستوى خلال 2019 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ بوصولها إلى 164.21 مليون عملية، مقارنة بــ 95.9 مليون عملية في الشهر المماثل من 2018.

وارتفع عدد الأجهزة المنفذ من خلالها عمليات نقاط البيع إلى 421.9 ألف جهاز خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2019، مقارنة بــ 342.58 ألف عملية في الشهر المماثل من العام الماضي.

وبحسب تقرير "ساما"، بلغت مبيعات عمليات نقاط البيع باستخدام تقنية التواصل قريب المدى (عبر البطاقات والهاتف الجوال) 11.81 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتركز إنفاق السعوديين عبر عمليات نقاط البيع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع المشروبات والأطعمة بقيمة 3.46 مليار ريال من خلال 40.41 ألف عملية، يليه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 2.82 مليار ريال بتنفيذ 49.96 ألف عملية.

وجاءت مدينة الرياض في مقدمة المدن الأكثر إنفاقاً بالمملكة عبر عمليات نقاط البيع؛ بقيمة 8.7 مليار ريال خلال أكتوبر/ تشرين الأول من خلال تنفيذ 56.37 ألف عملية، يليها جدة بمبيعات 3.99 مليار ريال عبر 21.88 ألف عملية.

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