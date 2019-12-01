مؤسسة النقد السعودي تطرح مشروع نظام المدفوعات للنقاش

الرياض- مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي- "ساما"، عن طرح مشروع (مسودة) نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، للعموم والمُهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم على المشروع اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكرت مؤسسة النقد، في بيان، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي للبنية التحتية للمدفوعات لمواكبة التطورات في مجال المدفوعات ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية وفقاً للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه، وذلك سعياً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشار "ساما" إلى أنه روعي في إعداد مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة؛ الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال المدفوعات، إضافةً إلى عقد عدة ورش عمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبمشاركة المكاتب الاستشارية المختصة، آخذين بعين الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي وفقاً لاختصاص المؤسسة بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها والإشراف عليها، إلى جانب صلاحيتها في إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص في هذا الشأن، وكذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 وتاريخ 2 جمادى الأول 1440هـ.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي العموم والمختصين والمهتمين حيال مشروع مسودة نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة، إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم في موعد أقصاه 4 جمادى الأول 1441هـ الموافق 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019 م.

وأضافت أَنَّ جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذا النظام.

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