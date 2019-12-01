الرزاز يلتقي كتلة مبادرة النيابية وبحث قضايا بينها قانون الانتخاب

جى بي سي نيوز :- التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز السبت، برئيس كتلة مبادرة النيابية الدكتور عقلة الغمار بحضور عدد من أعضاء الكتلة وعدد من الوزراء.

وقال الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب الدكتور فوزي طعيمة : إن اللقاء جرى في منزل رئيس الكتلة الدكتور الغمار.

وأشار إلى أنه جرى استعراض مختلف المجالات والقضايا الملحة على المستوى الوطني وعلى رأسها الإصلاح السياسي والاقتصادي وقانون الانتخابات وقانون الإدارة المحلية.

كما تناول اللقاء وفق طعيمة أحوال قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والطرق والخدمات الأخرى.