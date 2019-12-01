مسؤول سعودي: 7.5 ألف منشأة تسترد الرسوم الحكومية

الرياض- مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن عدد المنشآت المستفيدة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية بلغ نحو 7.50 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بإجمالي مبالغ مستردة نحو 691 مليون ريال في عدد 26.721 عملية.

وأضاف صالح الرشيد وفقاً لبيان لـ" منشآت"، أن أبرز مبادرات "سهولة ممارسة الأعمال" بالتعاون مع وزارة العمل تمثلت في إصدار عدد 9 تأشيرات فورية لملاك المنشآت المتفرغين للعمل بها، وإعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات، وكذلك احتساب الموظف السعودي الجديد في نطاقات حال تسجيله في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى توطين المناصب القيادية في هذه الفئة من المنشآت، ودعم توظيف المسجلين في برنامج "حافز" وغيرها من المبادرات.

وتابع الرشيد خلال برنامج لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة الرياض، أن الهيئة أنشأت مراكز الدعم وهي بيئة متكاملة لتوفير ما تحتاجه المنشآت ورواد ورائدات الأعمال من برامج تدريبية واستشارات متخصصة وخِدْمات إرشادية مميزة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الميزة التنافسية والنمو المستدام لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين الكلي من المركز بلغ 8.737 مستفيداً، إضافةً إلى 11 مليون حجم التفاعلات والزيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محافظ الهيئة: إن الهيئة أنشأت تطبيقاً تجريبياً على الهواتف الذكية يهدف إلى تقديم الاستشارات في عدة مجالات كالمالية والتسويق وخطط الأعمال ودراسة الجدوى للمستفيدين عن طريق مستشارين يتم اختيارهم بعناية وتتم الاستشارات عن بعد باستخدام تكنولوجيا التواصل، وذلك من خلال التطبيق ليشمل جميع رواد الأعمال المحتملين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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