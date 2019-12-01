6 مؤشرات جديدة لسوق العمل بالسعودية تستهدف القطاع الخاص

الرياض – مباشر: أصدر المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالسعودية 6 مؤشرات رئيسية في سوق العمل.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في بيان له اليوم الأحد، أن المؤشرات تهدف إلى الوقوف بدقة على اتجاهات القطاع الخاص، ورسم السياسات المستقبلية للاقتصاد والتخطيط، وتفسير وتحليل الكثير من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "هدف"، في بيانه، أن المؤشرات التي نشرها المرصد الوطني للعمل عبر موقعه الإلكتروني هي: متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومعدل التغير في متوسط الرواتب للموظفين السعوديين الجدد في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للموظفين السعوديين ونسب التغير في القطاع الخاص حسب الجنس.

وأشار الصندوق إلى أن المؤشرات تشمل كذلك المهن عالية الأجر لا تتطلب شهادة جامعية في القطاع الخاص، والمهن الأعلى طلباً في توظيف السعوديين في القطاع الخاص، ومتوسط الرواتب للمهن الأعلى طلباً في القطاع الخاص.

وأكد "هدف"، أن المرصد الوطني للعمل يعد المصدر الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل؛ ويساهم في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات والمرئيات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي.

وتم تطوير وتجهيز البنية التحتية للمرصد بالأجهزة والبرمجيات اللازمة، وكذلك تفعيل اتفاقيات تبادل البيانات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل ومؤشرات سوق العمل السعودي في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

وارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

ترشيحات:

اليوم..بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسعودية

إنفوجرافيك..تعليق ولي العهد السعودي على تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين

أرامكو السعودية توجه رسالة للأفراد المشاركين بالاكتتاب

4.9 مليون مستثمر فرد يكتتبون بأسهم أرامكو بتغطية 148.2%

حساب المواطن بالسعودية يوضح مدى تأثر المستفيدين بالاكتتابات

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ27.8 مليار دولار في 10 أشهر

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يسجل 490 مليار ريال في أكتوبر

489.3 مليار دولار الاحتياطات الأجنبية للسعودية بنهاية أكتوبر

متوسط أسعار الحديد بالسعودية يتراجع للشهر السادس

165.8 مليار ريال صادرات السعودية غير النفطية في 9 أشهر

السعودية.. أمر ملكي بشأن الأراضي غير المثبت ملكيتها الخاصة