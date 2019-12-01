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"تداول": صفقة خاصة على "الحكير" ضمن مستويات التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "الحكير" ضمن مستويات التداول "تداول": صفقة خاصة على "الحكير" ضمن مستويات التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "الحكير"، ضمن مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 2.24 مليون ريال، من خلال 98.25 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 22.84 ريال.

وتم تداول سهم "الحكير" بجلسة الأحد بين مستويات 22.88 ريال و22.82 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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