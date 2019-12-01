اليوم.. بدء تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بالسعوية

الرياض- مباشر: يدخل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالسعودية، ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ، اليوم الأحد الأول من ديسمبر/كانون الأول، لتصبح أحكامه نافذةً على جميع الجهات الحكومية بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية.

وكشفت وزارة المالية السعودية، في بيان أن اللائحة الجديدة تأتي كممكِّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤية المملكة 2030؛ بما يساهم في طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وتنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام الجديد يعالج جوانب القصور في النظام السابق؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشاريع التنموية.

وبينت أنه يعزز النزاهة والمنافسة، عبر منع تأثير المصالح الشخصية، وحماية المال العام والمحافظة عليه، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة؛ بالإضافة إلى تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية.

كما يوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة "اعتماد".

ويسهم النظام الجديد في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها بما يحقق مستهدفات المحتوى المحلي، ويعزز الصناعة الوطنية، ويدعمها بالعنصر البشري الوطني، من خلال زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، قراراً بشأن تعديلاً على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان قد أكد مؤخراً إن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية.

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