إنفوجرافيك..تعليق ولي العهد السعودي على تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين

الرياض – مباشر: تسلمت المملكة العربية السعودية، بدءاً من اليوم الأحد الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، رئاستها لمجموعة العشرين.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون السياسية والاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية تلتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا لتعزيز التوافق العالمي، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ستسعى جاهدة بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة، واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن المملكة تقع على مفترق الطرق لثلاث قارات، وهي آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

وأكد ولي العهد، أن استضافة المملكة لمجموعة العشرين سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وأردف ولي العهد السعودي قائلاً: "نحن نؤمن أن هذه فرصة فريدة لتشكيل توافق عالمي بشأن القضايا الدولية".

وتستمر السعودية في رئاستها إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 وصولاً إلى انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي الذي أعدته وزارة الخارجية السعودية أبرز تصريحات ولي العهد السعودي:

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