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السوق السعودي يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات

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السوق السعودي يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات السوق السعودي يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الأحد، باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47 بالمائة إلى مستوى 7896.20 نقطة ليربح نحو 39.16 نقطة.

وجرى التداول على 13.25 مليون سهم بقيمة 309.87 مليون ريال، موزعة على 17.29 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم أنعام القابضة بنسبة 4.52 بالمائة، وتلاه سهم مكة بنحو 3.55 بالمائة، كما ارتفع سهم المتحدة للتأمين بنسبة 2.74 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم اللجين بنسبة 2.34 بالمائة، وتلاه سهم ولاء للتأمين بنسبة 0.98 بالمائة، كما تراجع أداء سهم دلة بنسبة 0.92 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي،  تعاملات جلسة الخميس الماضي،  آخر جلسات نوفمبر/ تشرين الثاني، على ارتفاع هامشي؛ بدعم من المواد الأساسية والبنوك.

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