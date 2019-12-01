السوق السعودي يواصل ارتفاعه في مستهل التعاملات

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، باللون الأخضر، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47 بالمائة إلى مستوى 7896.20 نقطة ليربح نحو 39.16 نقطة.

وجرى التداول على 13.25 مليون سهم بقيمة 309.87 مليون ريال، موزعة على 17.29 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم أنعام القابضة بنسبة 4.52 بالمائة، وتلاه سهم مكة بنحو 3.55 بالمائة، كما ارتفع سهم المتحدة للتأمين بنسبة 2.74 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم اللجين بنسبة 2.34 بالمائة، وتلاه سهم ولاء للتأمين بنسبة 0.98 بالمائة، كما تراجع أداء سهم دلة بنسبة 0.92 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي، تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات نوفمبر/ تشرين الثاني، على ارتفاع هامشي؛ بدعم من المواد الأساسية والبنوك.

ترشيحات:

اليوم.. بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسعودية

اليوم.. السعودية تبدأ تولي رئاسة مجموعة العشرين

أسعار الوقود بدول الخليج لشهر ديسمبر 2019

أرامكو السعودية توجه رسالة للأفراد المشاركين بالاكتتاب

4.9 مليون مستثمر فرد يكتتبون بأسهم أرامكو بتغطية 148.2%