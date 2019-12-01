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السعودية ترشح السديري سفيرا لها في الاردن " سيرة ذاتية "

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السعودية ترشح السديري سفيرا لها في الاردن " سيرة ذاتية " السعودية ترشح السديري سفيرا لها في الاردن " سيرة ذاتية "

المدينة نيوز :- قالت معلومات ان المملكة العربية نايف بن بندر السديري سفيرا لها في الاردن .

السيرة الذاتية : 

 

1990م: قطاع خاص .

1996م: التحق بوزارة الخارجية .

1997م: عمل في وفد المملكةالدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك .

1999م: انتخب مقررا للجنة الثالثة (حقوق الانسان) عن المجموعة الاسيوية في دورة الامم المتحدة.

2010م : مدير عام ادارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية .

2012م : انتخب رئيساً لفريق العمل الاول (نزع السلاح النووي)

اللغات التي يجيدهاالعربية -الانجليزية

-شارك في تنظيم وترأس جلسات عمل دولية.

-رأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية.

-نشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.

مكان وتاريخ الميلاد الرياض 21/1/1963

الحالة الاجتماعية متزوج وأب لثلاثة أبناء وأبنة واحدة

المؤهل العلمي ماجستير دراسات سياسية

جي بي سي نيوز

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