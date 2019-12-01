السعودية ترشح السديري سفيرا لها في الاردن " سيرة ذاتية "

المدينة نيوز :- قالت معلومات ان المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري سفيرا لها في الاردن .
السيرة الذاتية :
1990م: قطاع خاص .
1996م: التحق بوزارة الخارجية .
1997م: عمل في وفد المملكةالدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك .
1999م: انتخب مقررا للجنة الثالثة (حقوق الانسان) عن المجموعة الاسيوية في دورة الامم المتحدة.
2010م : مدير عام ادارة المنظمات المتخصصة بوزارة الخارجية .
2012م : انتخب رئيساً لفريق العمل الاول (نزع السلاح النووي)
اللغات التي يجيدهاالعربية -الانجليزية
-شارك في تنظيم وترأس جلسات عمل دولية.
-رأس وفد المملكة في عدة اجتماعات دولية.
-نشر عدة دراسات حول آليات عمل الأمم المتحدة والعلاقات الدولية.
مكان وتاريخ الميلاد الرياض 21/1/1963
الحالة الاجتماعية متزوج وأب لثلاثة أبناء وأبنة واحدة
المؤهل العلمي ماجستير دراسات سياسية