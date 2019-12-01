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تسيير الدورية التركية الروسية الـ 12 شرق الفرات

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تسيير الدورية التركية الروسية الـ 12 شرق الفرات تسيير الدورية التركية الروسية الـ 12 شرق الفرات

جي بي سي نيوز:- سيّرت القوات التركية والروسية، الدورية البرية المشتركة الثانية عشرة، شرق نهر الفرات بسوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن الدورية جرت على محور القامشلي - ديريك، كما هو مخطط.

وشارك في الدورية 4 مركبات من كلا الجانبين، وطائرات مسيرة، على عمق 7 كيلومترات، وامتداد 69 كيلومتر ، وفق الاناضول " .

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

جي بي سي نيوز

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