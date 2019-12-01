اليوم..بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسعودية

الرياض – مباشر: تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019 تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 بالمائة.

ويأتي تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على مشروبات المحلاة بالمملكة تنفيذا لقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي؛ القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

يذكر أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورةٍ يمكن تحويلها إلى مشروب.

ووفقا لتصريحات هيئة الزكاة السعودية، لن تطبق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب ومشتقاته بنسبة 75 بالمائة فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.

وبدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق ضريبة السلع الانتقائية في يونيو / حزيران 2017، بنسبة 100 بالمائة للتبغ ومشروبات الطاقة، و50 بالمائة للمشروبات الغازية فقط.

يشار إلى أن الضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة.

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