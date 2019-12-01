ساب للتكافل توقع عقد تأمين مع طرف ذي علاقة

الرياض- مباشر: أعلنت شركة ساب للتكافل عن إصدار وثيقة تأمين الأموال وخيانة الأمانة لبنك "ساب" بإجمالي مساهمة تبلغ أكثر من 1 بالمائة من الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة للشركة للعام 2019.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الأحد، أن قيمة الاشتراك تصل إلى نحو 3.25 مليون ريال.

وأضافت الشركة أن مدة العقد هي 12 شهراً ابتداءً من تاريخ ترسية العقد في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

كما لفت إلى أن الأثر المالي للبوليصة سوف يظهر في نتائجها المالية في 2019.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الإدارة محمد الشايع، وسامي المهيد، وياسر البراك، وبشار القنيبط، لديهم مصلحة مباشرة كممثلين لبنك ساب في مجلس إدارة الشركة.

وأكدت الشركة أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه الصفقة، وأنها تمت ضمن النشاط التجاري المعتاد لها.

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