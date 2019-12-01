اللجين تتكبد خسائر بـ108.5 مليون ريال بالربع الثالث

الرياض - مباشر: كشفت البيانات المالية لشركة اللجين، للربع الثالث من 2019، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الأحد، بلغ صافي الخسارة، بعد الزكاة والضريبة 108.46 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 27.59 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الخسائر تعود بشكل أساسي إلى تحقيق شركة ناتبت، التابعة لها، لصافي خسارة، بسبب توقف الإنتاج بمصنعها، نتيجة الحريق الذي وقع خلال الربع الأخير من 2018م.

وأشارت إلى أنها تمتلك 57.4 بالمائة من أسهم شركة ناتبت، وتمثل الشركة نحو 97 بالمائة من مجموع استثماراتها.

وتوقعت اللجين أن يبدأ الإنتاج التجريبي لمصنع البولي بروبلين لشركة ناتبت خلال شهر يناير / كانون الثاني 2020م بعد إتمام عمليات إعادة البناء من آثار الحريق، علماً بأن الصيانة الدورية المجدولة للمصنع تم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة اللجين، تحقيق صافي خسارة بلغ 258.18 مليون ريال، خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 154.04 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتكبدت الشركة صافي خسائر بلغ نحو 71 مليون ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل أرباح صافية بلغت 64 مليون ريال بالربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثالث من 2019، خلال المهلة النظامية؛ لأمر خارج عن إرادتها.

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