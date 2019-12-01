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تابعة لـ"المملكة" توقع مذكرة مع عطاء التعليمية لتنفيذ صفقة مبادلة

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تابعة لـ"المملكة" توقع مذكرة مع عطاء التعليمية لتنفيذ صفقة مبادلة تابعة لـ"المملكة" توقع مذكرة مع عطاء التعليمية لتنفيذ صفقة مبادلة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، لمذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة عطاء التعليمية، لمبادلة كافة حصصها البالغة 92.1 بالمائة في شركة مدارس المملكة المحدودة، مقابل أسهم ملكية، ومقابل نقدي.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على التوصل لاتفاق مبدئي بقيمة الصفقة قبل البدء في إجراء الفحص النافي للجهالة.

وأشارت إلى أنه في حال المضي قدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة لموافقة السلطات المختصة، واستيفاء المتطلبات الداخلية من الشركتين.

كما نوهت المملكة القابضة، إلى أن هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجيتها في التوسع في قطاع الخدمات التعليمية في .

وبينت أن المذكرة ستكون سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها، في 28 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ولمدة 120 يوماً، قابلة للتجديد.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية، وأنه سيتم الإعلان عن أية تطورات خاصة بالصفقة في حينها.

ووقعت شركة المملكة للاستثمار والتطوير، التابعة لشركة المملكة القابضة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، اتفاقية نهائية، مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، لشراء كامل حصصها بشركة المركز التجاري المحدودة.

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