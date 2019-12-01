اعلان شركة اللجين عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-09-30 ( تسعة أشهر )

إبتداءً من 1 يناير 2019 ، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بشأن عقود الإيجار بدون أي تأثير جوهري على النتائج المالية الأولية.

نتائج شركة ناتبت:

1. بلغت مبيعات شركة ناتبت خلال الفترة الحالية مبلغ 83.24 مليون ريال مقابل مبلغ 1,334.93 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وسبب إنخفاض المبيعات هو توقف الانتاج بمصنع ناتبت من أحداث الحريق الذي وقع خلال الربع الاخير من عام 2018م. وبلغت صافي خسارة شركة ناتبت خلال الفترة الحالية مبلغ 416.07 مليون ريال مقابل صافي ربح مبلغ 290.15 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبلغت حصة اللجين من صافي خسارة شركة ناتبت خلال الفترة الحالية مبلغ 238.82 مليون ريال مقابل حصة في صافي ارباح ناتبت بلغت 166.54 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

2. من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ الإنتاج التجريبي لمصنع البولي بروبلين لشركة ناتبت خلال شهر يناير من عام 2020م بعد إتمام عمليات إعادة البناء من آثار الحريق الذي وقع خلال الربع الاخير من عام 2018م. علماً بأن الصيانة الدورية المجدولة للمصنع تم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

3. استلمت شركة ناتبت دفعات بقيمة 489.5 مليون ريال على الحساب من شركة التأمين خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م والتي لم يتم بعد تخصيصها لبند معين وقد تم إثباتها تحت مستحقات ومطلوبات أخرى ضمن قائمة المركز المالي لشركة ناتبت. وسوف يتم إعادة تبويبها تحت البنود المناسبة لاحقاً لتغطية أضرار الممتلكات وتغطية تأمين توقف العمل وسيتم تعديل النتائج المستقبلية بعد إتمام التسوية النهائية مع شركة التأمين.

4. بلغت خسارة سهم شركة ناتبت كما في نهاية الفترة الحالية مبلغ 3.89 ريال للسهم مقارنة مع ربحية بمبلغ 2.71 ريال للسهم بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

5. بلغ رصيد القروض طويلة الأجل الموحدة لشركة ناتبت بنهاية الفترة الحالية مبلغ 203.56 مليون ريال بدون الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل. علماً بأن ناتبت قد سددت مبلغ 99.23 مليون من الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل خلال الفترة الحالية.

6. بلغ النقد وما في حكمه لشركة ناتبت كما في نهاية الفترة الحالية مبلغ 659.24 مليون ريال تتضمن ودائع مصرفية مقيدة.