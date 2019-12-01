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إعلان شركة ساب للتكافل عن توقيع عقد مع بنك ساب

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إعلان شركة ساب للتكافل عن توقيع عقد مع بنك ساب إعلان شركة ساب للتكافل عن توقيع عقد مع بنك ساب
بند توضيح مقدمة تعلن شركة ساب تكافل اصدار وثيقة تأمين الأموال وخيانة الأمانة لـ بنك ساب تاريخ اعلان الترسية 1441-04-04 الموافق 2019-12-01 موضوع العقد وثيقة تأمين الأموال وخيانة الأمانة تاريخ توقيع العقد 1441-04-03 الموافق 2019-11-30 قيمة العقد إجمالي المساهمة هو أكثر من 1% من الإيرادات وفقا للقوائم المالية المدققة لساب تكافل 2019م بقيمة اشتراك 3,247,790 ريال سعودي تفاصيل العقد اصدار وثيقة تأمين الأموال وخيانة الأمانة لـ بنك ساب مده العقد 12 شهرا ابتداء من 01-12-2019م الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سوف يظهر الأثر المالي للبوليصة في النتائج المالية لدى الشركة في 2019م أطراف ذات علاقة أعضاء مجلس الإدارة محمد الشايع، سامي المهيد، ياسر البراك، بشار القنيبط حيث أن لديهم مصلحة مباشرة كممثلين لبنك ساب في مجلس إدارة الشركة. معلومات اضافية تؤكد الشركة بموجب هذا أنه لم يتم منح أي معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة

مباشر (اقتصاد)

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