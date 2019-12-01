اليوم.. السعودية تبدأ تولي رئاسة مجموعة العشرين

الرياض ـ مباشر: بدأت المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد الأول من ديسمبر / كانون الأول 2019م رئاستها لمجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر / تشرين الثاني من العام 2020.

وخلال تولي السعودية لرئاسة مجموعة العشرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، سيتم انعقاد قمة القادة بالرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2020م.

وتسلمت المملكة العربية السعودية، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان التي تولت رئاسة أعمال المجموعة في عام 2019م.

وأكدت المملكة، بحسب الوكالة على مواصلتها دعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون العالمي.

وصرَّح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في تعليقه على هذه المناسبة، أن المملكة ستلتزم خلال رئاستها لمجموعة العشرين بمواصلة العمل على تعزيز التوافق العالمي.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "سنسعى جاهدين بالتعاون مع الشركاء بالمجموعة لتحقيق إنجازات ملموسة واغتنام الفرص للتصدي لتحديات المستقبل".

وأضاف قائلا: "تقع المملكة العربية السعودية على مفترق الطرق لثلاث قارات وهي : آسيا وأفريقيا وأوروبا، وباستضافة المملكة لمجموعة العشرين، سيكون لها دور مهم في إبراز منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال: "نحن نؤمن أنّ هذه فرصةً فريدةً لتشكيل توافقٍ عالميٍّ بشأن القضايا الدولية عند استضافتنا لدُول العالم في المملكة".

وأشار ولي العهد السعودي، إلى أن المملكة ستركز خلال رئاستها لمجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فُرَص القرن الحادي والعشرين للجميع"، والمتضمن 3 محاور رئيسة، تشمل تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاقٍ جديدة.

كما تؤكِّد المملكة العربية السعودية - أثناء رئاستها لمجموعة العشرين - على ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية.

وتماشيًا مع هذا الالتزام، فإنّ المملكة قد وجَّهت الدعوات إلى المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة ومملكة إسبانيا وجمهورية سويسرا الاتحادية.

كما ستوجه الدعوات إلى المنظمات الإقليمية، ومنها : صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وستُدعى المنظمات الدولية التي كان لها مساهمات جليّة تاريخيًّا في مجموعة العشرين.

وستستضيف المملكة خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، التي تشمل مجموعة الأعمال ( B20 )، ومجموعة الشباب ( Y20 ).

كما تشمل مجموعة العمال ( L20 )، ومجموعة الفكر ( T20 )، ومجموعة المجتمع المدني ( C20 )، ومجموعة المرأة ( W20 )، ومجموعة العلوم ( S20 )، ومجموعة المجتمع الحضري ( U20 ).

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