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اعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن آخر التطورات لـ عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-3-2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

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اعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن آخر التطورات لـ عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-3-2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد. اعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن آخر التطورات لـ عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-3-2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.
بند توضيح الحدث الذي سبق إعلانه عدم تمكن الشركة من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-3-2019 على موقع السوق المالية (تداول) في الوقت المحدد. تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث تتوقع الشركة نشر نتائجها المالية المشار إليها في موعد اقصاه 31-12-2019م. اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً يرجع ذلك إلى عدم الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية المشار إليها وأنه جاري العمل على انهائها حالياً مع المراجعين الخارجيين للشركة.

وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات في حينه.

التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا توجد تكاليف مرتبطة بالحدث. آثر التأخير على النتائج المالية للشركة يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المُشار إليها أعلاه في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر – إن وجد – في حينه. معلومات اضافية وتود الشركة التوضيح بأنه ينطبق عليها " إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية تداول بتاريخ 25 مارس 2019.

مباشر (اقتصاد)

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