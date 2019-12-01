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هل تستنصر إنتل بسامسونج لحل مشكلة توريد المعالجات؟

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هل تستنصر إنتل بسامسونج لحل مشكلة توريد المعالجات؟ هل تستنصر إنتل بسامسونج لحل مشكلة توريد المعالجات؟

أفاد تقرير إخباري بأن شركة إنتل قد تلجأ إلى شركة سامسونج للمساعدة في إنتاج المزيد من المعالجات، وذلك لحل مشكلات التوريد التي طال أمدها مع وحدات المعالجة المركزية CPUs، والتي اعترفت الشركة حديثًا بأنها ستستمر.

ووفقًا لموقع Pulse News Korea، فإن إنتل قد ذكرت تحديدًا أنها تزيد من استخدمها للمسابك بغية إنتاج المزيد من المعالجات، ويعتقد أن هذا يسعى أيضًا إلى توسيع قدرات إنتل التصنيعية الخاصة.

وبدلًا من الذهاب إلى أمثال TSMC – التي تستخدمها على نطاق واسع شركة (أي إم دي) AMD المنافسة – يبدو أن شركة إنتل قد تحولت إلى تقنيات سامسونج المتقدمة للحصول على المساعدة في صنع معالجات أجهزة سطح المكتب، وذلك وفقًا لما ورد في التقرير الذي يستشهد بمصادر الصناعة المعتادة.

ويبدو أن بيان إنتل الأسبوع الماضي، الذي اعتذرت فيه عن تأثير تأخر شحن وحدة المعالجة المركزية على شركات تصنيع أجهزة الحواسيب، يستبق العديد من الشكاوى من بائعي أجهزة الحاسوب الرئيسيين الذين ظهروا هذا الأسبوع، بما في ذلك: إتش بي، وديل.

وكما ذكر موقع Anandtech، فقد ألقى (جيفري كلارك) – المدير التنفيذي لشركة ديل – البيان التالي الحاد إلى حد ما: “لقد زاد نقص وحدة المعالجة المركزية من إنتل سوءًا على مدار الربع الثالث. ويؤثر النقص الآن على أجهزة الحاسوب التجارية وتوقعات شحنات الحاسوب الشخصي المتميز للربع الرابع”.

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وبينما بدأ الحديث في الآونة الأخيرة عن سيطرة AMD مع معالجات Ryzen 3000 الجديدة في سوق سطح المكتب، لا تزال إنتل تسيطر بقوة عند النظر إلى سوق وحدة المعالجة المركزية بصورة عامة، والذي يتضمن عددًا كبيرًا من أجهزة الحاسوب المحمولة، وأجهزة الحاسوب التجارية التي لا تزال تعمل بمعالجات إنتل في الغالب.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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