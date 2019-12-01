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اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مذكرة تفاهم مع شركة عطاء التعليمية ، مساهمه عامه، لمبادلة كافة حصصها في شركة مدارس المملكة المحدودة مقابل أسهم ملكية ومقابل نقدي

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اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مذكرة تفاهم مع شركة عطاء التعليمية ، مساهمه عامه، لمبادلة كافة حصصها في شركة مدارس المملكة المحدودة مقابل أسهم ملكية ومقابل نقدي اعلان شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للإستثمار والتطوير مذكرة تفاهم مع شركة عطاء التعليمية ، مساهمه عامه، لمبادلة كافة حصصها في شركة مدارس المملكة المحدودة مقابل أسهم ملكية ومقابل نقدي
بند توضيح الجهة التي تم التوقيع معها شركة عطاء التعليمية مقدمة تعلن شركة المملكة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة، شركة المملكة للاستثمار والتطوير، شركة مساهمه مقفلة، لمذكرة تفاهم غير ملزمة ("المذكرة") مع شركة عطاء التعليمية، شركة مساهمة عامة، لمبادلة كافة حصصها البالغة 92.1% في شركة مدارس المملكة المحدودة (عن طريق مبادلة أسهم في شركة عطاء التعليمية وبالإضافة إلى مقابل نقدي). تاريخ توقيع المذكرة 1441-04-01 الموافق 2019-11-28 الجهة التي تم التوقيع معها شركة عطاء التعليمية موضوع المذكرة مذكرة التفاهم المبرمة بين شركة المملكة للاستثمار والتطوير وشركة عطاء التعليمية والمتعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة لشركة المملكة للاستثمار والتطوير في شركة مدارس المملكة المحدودة وبالإضافة إلى مقابل نقدي ("الصفقة المقترحة").

وقد تم الاتفاق بين الأطراف على التوصل إلى اتفاق مبدئي لقيمة الصفقة قبل البدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة

مدة المذكرة تكون المذكرة سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها ولمدة (120) يوما قادمة قابلة للتجديد أطراف ذات علاقة لايوجد الأثر المالي اتفق الطرفان على أن المقابل المستحق الدفع من قِبل شركة عطاء التعليمية لشركة المملكة للاستثمار والتطوير سيتألف من أسهم في شركة عطاء التعليمية بالإضافة إلى مقابل نقدي معلومات اضافية في حال المضي قدماً في الصفقة المقترحة، ستخضع الصفقة المقترحة لموافقة كلاً من: (۱) السلطات المختصة و (٢) استيفاء المتطلبات الداخلية من كلتا الشركتين

الإعلان عن المذكرة لا يعني أنه سيتم الاتفاق على الصفقة المقترحة وسيتم الإعلان عن أي تطورات في حينه. الجدير بالذكر ان هذه الصفقة تأتي ضمن استراتيجية شركة المملكة القابضة في التوسع وتعظيم القيمة لاستثماراتها في قطاع الخدمات التعليمية في المملكة العربية

مباشر (اقتصاد)

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