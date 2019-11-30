وزيرة الطاقة تُحمِّل حاكم مصرف لبنان أزمة الوقود

مباشر: أكدت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، اليوم السبت، أن ما يحصل اليوم في قطاع المحروقات هو بسبب آلية وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون التواصل مع وزارة الطاقة والمياه.

وقالت الوزيرة ندى بستاني في حديث لإذاعة "صوت المدى" نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، إنه منذ اليوم الاول للأزمة "قلنا اننا لن نحمل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية".

وأضافت أنه "بمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة والاثنين سوف نستورد 10 في المئة من حاجة السوق للمحروقات كدولة وسوف نبيع بالليرة اللبنانية".

وأفاد الوزيرة ندى بستاني، بأن "استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة".

وأضافت بستاني: "نطمئن المواطن اللبناني بأن الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر نفط في لبنان أصبحت في خواتيمها".

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