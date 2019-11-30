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الغذاء السعودية توضح حقيقة تداول تبغ مغشوش في المملكة

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الغذاء السعودية توضح حقيقة تداول تبغ مغشوش في المملكة الغذاء السعودية توضح حقيقة تداول تبغ مغشوش في المملكة

الرياض – مباشر: أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في ، اليوم السبت، متابعتها باهتمام ما أثير مؤخرا حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أنها تفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ.

وأثبتت الفحوصات التي تجريها الهيئة على تلك الشحنات مطابقة منتجات التبغ المستوردة للتراكيز المحددة من النيكوتن والقطران وأول أكسيد الكربون ونسبة الرطوبة وغيرها من المكونات ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخلوها من المواد المغشوشة مثل نشارة الخشب، بحسب الهيئة.

وأكدت الهيئة أن تغير طعم ورائحة منتجات التبغ الجديدة المتداولة بالأسواق لا يعود لوجود أي مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ حسب نتائج الفحوصات المختبرية، مشددة على عدم صحية منتجات التبغ بشكل عام حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.

وأوضحت الهيئة أن لائحة إلزام الشركات بتغيير شكل العبوة الخارجي للمنتج لم تنص على تغيير مكوناته الداخلية أو مركباته، وهي نفس المواصفات التي فرضتها الدول على شركات التبغ وساهمت في تعزيز الصحة العامة لديها.

وللتحقق من سلامة المنتج ومصدره، أكدت الهيئة أن أغلب علب السجائر تحمل الختم الضريبي الذي يمكن من خلاله التحقق من نظامية المنتج وسلامة مصدر قدومه من خارج المملكة عبر تطبيق "تحقق" المشغل من قبل هيئة الزكاة والدخل.

يأتي بيان الهيئة بعد مطالبة عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وقف التعامل مع أنواع جديدة من السجائر رديئة الجودة ومغشوشة، مطالبين بإرجاع الدخان القديم.

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