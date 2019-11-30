السعودي للتنمية يموّل القطاع الخاص بـ29.7 مليار ريال خلال 5سنوات

الرياض – مباشر: أعلن الصندوق السعودي للتنمية، تقديم تمويلات للقطاع الخاص بإجمالي 29.7 مليار ريال، خلال السنوات الخمس الماضية، لتعزيز الصادرات السعودية للخارج من السلع والمنتجات الوطنية.

ويعمل الصندوق على تعزيز إسهامه في تحقيق رؤية المملكة 2030 داعما المحتوى المحلي عند تنفيذ المشاريع التي يمولها من خلال إشراك الاستشاريين والمقاولين السعوديين بمبلغ إجمالي (5.12) مليارات ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت .

وكشف تقرير نشرته الوكالة، تقديم الصندوق السعودي للتنمية منح وقروض بمبلغ تجاوز 44 مليار ريال لتمويل 240 مشروعا في 42 بلداً حول العالم، مشيراً إلى أن المملكة أضحت من أكبر خمس دول مانحة للمساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية على مستوى العالم واستطاعت أن تتبوأ مكانة عالية على هذا الصعيد.

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