أخبار عاجلة

هنا يستضيف الإعلامي تامر أمين الذي يدلي بتصريحات نارية لأول مرة مع الإعلامية علا شوشة! -
مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية

Google+ Print
جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية جوجل تحاول حماية المستخدمين من عيادات الخلايا الجذعية

تحاول جوجل حماية مستخدميها بعد سنوات من عرضها لإعلانات عن علاجات الخلايا الجذعية المشكوك فيها، وذكرت الشركة أنها ستتوقف عن السماح للجهات الضارة بنشر إعلانات جوجل التي تحاول الاستفادة من الأفراد عبر تقديم علاجات خادعة غير مختبرة.

وتحظر سياسة جوجل الإعلانية الجديدة للرعاية الصحية والأدوية الإعلان عن تقنيات طبية غير مثبتة أو تجريبية مثل معظم علاجات الخلايا الجذعية.

وبالرغم من أن الخلايا الجذعية المزروعة قد تنقذ حياة المريض، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) قد حذرت المستهلكين في شهر سبتمبر من أن بعض عيادات الخلايا الجذعية توفر علاجات مخادعة.

هذا وتوجد أنواع مختلفة من علاجات الخلايا الجذعية في مراحل مختلفة من التطور، مثل عمليات زرع الخلايا الجذعية لنخاع العظام، لكن العديد من عيادات الخلايا الجذعية تقدم علاجات غير معتمدة ولا يوجد دليل تجريبي عليها.

وتم استثمار أكثر من 20 مليار دولار في صناعة الخلايا الجذعية في السنوات الخمسة عشر الماضية، وعانى المرضى الذين عولجوا من قبل العيادات التي تبيع علاجات غير قانونية من الأورام والالتهابات والموت.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وجذبت هذه العيادات جزءًا كبيرًا من المرضى عن طريق إعلانات جوجل، والتي أبلغت عن زيادة في الإعلانات التي تروج لعلاجات وهمية، دون أن تكشف عن الأرقام الدقيقة للإعلانات أو عدد المستخدمين الذين نقروا عليها.

ويساعد الإعلان الرقمي في تغذية الإنترنت المفتوحة للناس في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لمليارات الأشخاص طرح الأسئلة والعثور على إجابات واكتشاف أفكار جديدة.

وقال أليكس كراسوف Alex Krasov، المتحدث باسم جوجل: إن تطبيق السياسة الجديدة بدأ في نهاية شهر أكتوبر، موضحًا أن نظام الإعلانات الرقمية لا يمكن أن يزدهر إلا إذا كان مكانًا آمنًا وجديرًا بثقة المستخدمين.

يذكر أن هناك اختلافًا كبيرًا بين إعلانات العيادات غير المنظمة وإعلانات توفير متطوعين للتجارب السريرية المشروعة التي توجد في المراكز الطبية والأكاديمية وتمولها الوكالات الحكومية أو الجامعات.

البوابة العربية للأخبار التقنية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

أحمد الهواري و سالي عبد السلام يشكران الأستاذ علاء الكحكي مالك شبكة قنوات النهار ووشوشة الإعلامية

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

بي بي سي تكشف شبكة للاتجار الجنسي في الهند

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

زين السعودية تستكمل المرحلة الأولى من شبكة الجيل الخامس

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير

اليوم - شبكة قنوات ديسكفري العالمية تنتج 3 أفلام ترويجية عن المتحف المصري الكبير