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باسيل: سيكون لـ"التيار الحر" موقف حول الحكومة الأسبوع المقبل

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باسيل: سيكون لـ"التيار الحر" موقف حول الحكومة الأسبوع المقبل باسيل: سيكون لـ"التيار الحر" موقف حول الحكومة الأسبوع المقبل

جي بي سي نيوز :- أعلن جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان، الخميس، أنه سيكون لدى تياره، الأسبوع المقبل، موقف بشأن تشكيل المقبلة.

وقال باسيل، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بيروت، متحدثا عن تشكيل الحكومة: "إن شاء الله الأسبوع المقبل، سيكون لدينا كلام وسيكون هناك موقف لتكتل (لبنان القوي) قريبا جدا".

كما أعلن "تقديم اقتراح قانون لنشر حركة الحسابات (المصرفية) ومصدر الممتلكات، يرمي لتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة" (ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﺪﻯ ﻣﺼﺮف لبنان).

وأوضح: "عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء (التيار الوطني الحر)، تواصلنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة، كي نطلب أن ترفع حركة حساباتنا، ومن هنا أتت فكرة القانون".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع أعضاء التيار الوطني الحر الذي يترأسه باسيل صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم في لبنان والخارج.

وتابع باسيل: "بنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الأموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة والنتيجة استرداد الأموال المنهوبة".

وشدد باسيل على أن "ما حصل في الشارع حافز أساسي لمحاربة الفساد",وفق الاناضول .

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تتوقف حركة الاحتجاجات في لبنان، للمطالبة باستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين في ظل أزمة اقتصادية قاسية لم تشهدها البلاد حتى خلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 1975 وانتهت عام 1990.

وجاءت التحرّكات في رد فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب في إطار إعداد موازنة العام المقبل، لا سيما فرض رسم على تطبيق "واتساب" المجاني.

جي بي سي نيوز

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