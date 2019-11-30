أخبار عاجلة

هنا يستضيف الإعلامي تامر أمين الذي يدلي بتصريحات نارية لأول مرة مع الإعلامية علا شوشة! -
مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. علوم و تكنولوجيا
  4. البوابة العربية للأخبار التقنية

هل توفر آبل AirPods مجانية مع جهاز آيفون القادم؟

Google+ Print
هل توفر آبل AirPods مجانية مع جهاز آيفون القادم؟ هل توفر آبل AirPods مجانية مع جهاز آيفون القادم؟

يبدو أن شركة آبل تدرس إمكانية توفير سماعتها اللاسلكية AirPods البالغة تكلفتها 159 دولارًا مجانًا مع أجهزة آيفون لعام 2020.

ووفقًا لتقرير جديد صادر عن DigiTimes، تتطلع آبل إلى توفير سماعات الأذن اللاسلكية مع iPhone 12 العام المقبل.

ومن الواضح أن آبل ليست الشركة الوحيدة التي تخطط للقيام بذلك، إذ يزعم التقرير أن هناك عدة شركات مصنعة للهواتف، مثل سامسونج وشاومي، تدرس أيضًا فكرة توفير سماعات أذن لاسلكية مع هواتفها الرائدة للعام المقبل.

وكانت آبل قد وفرت سماعات EarPods السلكية مع موصل Lightning في صندوق أجهزة آيفون لعدة سنوات.

وبالرغم من أن معلومات التقرير مثيرة للفضول، إلا أن ذلك قد لا يحصل، وذلك لأن آبل لن تحتاج في العام المقبل إلى الكثير من المساعدة عندما يتعلق الأمر بزيادة مبيعات هواتف آيفون في ظل إصدارها iPhone 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتتوقع شركة آبل بيع ما يصل إلى 200 مليون وحدة من هاتف iPhone 12 العام المقبل، وهي قفزة كبيرة عن التقديرات السابقة البالغة 175 مليون.

وفي هذه الحالة، فإن السؤال الذي يدور في الأذهان يقول: ما الذي يمكن لشركة آبل أن تكسبه من توفيرها AirPods – البالغ سعرها 159 دولارًا – بشكل مجاني مع كل جهاز آيفون جديد؟.

هذا وتحظى سماعات AirPods حاليًا بشعبية كبيرة جدًا حتى أن موردي الشركة يكافحون لتلبية الطلبات، إذًا لماذا تبدأ آبل في التخلي عن منتج لا يواجه الملايين من العملاء مشكلة في شراءه.

كما أن الطلب على سماعات AirPods Pro البالغة تكلفتها 249 دولارًا قد فاق توقعات آبل الأصلية، وضاعفت الشركة مؤخرًا إنتاج AirPods Pro.

وتحتاج الشركة المصنعة لهواتف آيفون إلى رفع سعر هاتفها الجديد في حال أرادت تضمين سماعات AirPods بشكل مجاني، لكن لماذا تفعل آبل أي شيء يمكن أن يؤثر على مبيعات آيفون بطريقة معاكسة؟.

وعلاوة على ذلك، فإن الشركة لم تصبح أكثر الشركات ربحية في التاريخ من خلال التخلي عن منتجات يتوق المستهلكون إليها ويسعدهم دفع ثمنها.

يذكر أن آبل تروج لمستقبل لاسلكي، وهي قادرة على توفير سماعات AirPods بشكل مجاني مع أجهزة آيفون الجديدة في وقت ما في السنوات القليلة المقبلة، إلا أنه من غير المحتمل أن نرى ذلك يحدث في عام 2020.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

وزارة الدفاع الأمريكية تعلن الحرب على تيك توك

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

آبل لا تزال أكبر الرابحين في عالم الهواتف الذكية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

جوجل تتعرض لغرامة فرنسية بسبب هيمنتها الإعلانية

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة

عمال فوكسكون يسرقون أجزاء آيفون معيبة لصنع أجهزة جديدة