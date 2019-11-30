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خبير عملة رقمية يساعد كوريا الشمالية على تجنب العقوبات

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خبير عملة رقمية يساعد كوريا الشمالية على تجنب العقوبات خبير عملة رقمية يساعد كوريا الشمالية على تجنب العقوبات

يواجه فيرجيل جريفيث Virgil Griffith، وهو عضو في مشروع إيثيريوم Ethereum، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لخرقه العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن الخبير الأمريكي البارز في مجال العملة الرقمية متهم بالسفر إلى لتدريس النظام كيفية استخدام تكنولوجيا البلوك تشين للتهرب من العقوبات الاقتصادية.

هذا واتُهم الخبير بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يحظر على رعايا الولايات المتحدة تصدير البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا إلى كوريا الشمالية دون موافقة وزارة الخزانة.

وأوضحت وزارة العدل أن المبرمج الذي يعيش في سنغافورة ويعمل لدى شركة Ethereum لتطوير البلوك تشين والعملات الرقمية، اعتقل في مطار لوس أنجلوس الدولي.

وكان جريفيث قد سافر إلى كوريا الشمالية عبر الصين في شهر أبريل من هذا العام لإلقاء عرض تقديمي بعنوان “البلوك تشين والسلام” في مؤتمر بيونج يانج للبلوك تشين والعملات الرقمية، بالرغم من رفض حكومة الولايات المتحدة طلبه بالذهاب إلى هناك.

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وقدم الخبير البارز معلومات تقنية يمكن أن تساعد كوريا الشمالية في غسل الأموال والتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.

ووفقًا لشكوى جنائية، فقد تحدث جريفيث في المؤتمر عن كيفية استخدام كوريا الشمالية للعملات الرقمية من أجل تحقيق الاستقلال عن النظام المصرفي العالمي.

وقال ممثلو الادعاء: إن الحدث حضره 100 شخص، بمن فيهم العديد ممن بدا أنهم يعملون لحساب حكومة كوريا الشمالية.

وبعد المؤتمر، بدأ جريفيث في وضع خطط لتسهيل تبادل العملة الرقمية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، كما شجع المواطنين الأميركيين الآخرين على حضور المؤتمر نفسه العام المقبل.

وأوضح مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن أن جريفيث أعلن عزمه على التخلي عن جنسيته الأمريكية وبدأ البحث في كيفية شراء الجنسية من دول أخرى.

يذكر أن الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرضا عقوبات متزايدة على كوريا الشمالية في السنوات الأخيرة لمحاولة كبح جماح برامجها النووية والصاروخية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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