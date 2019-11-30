السوق السعودي يرتفع 1.48% خلال نوفمبر..و25 مليار ريال مكاسب سوقية

الرياض - مباشر: ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 1.48 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ مدعوماً بارتفاع 8 قطاعات أبرزها البنوك وتجزئة الأغذية.

وصعد المؤشر العام للسوق السعودي، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، لمستوى 7859.06 نقطة، رابحاً 114.98 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة بمستوى 7744.08 نقطة في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنحو 25.54 مليار ريال (6.8 مليار دولار) لتصل إلى 1.844 تريليون ريال (491.8 مليار دولار) نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بنحو 1.818 تريليون ريال (485 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق.

ووفقاً لبيانات سوق الأسهم السعودي، تراجع حجم التداولات بنسبة 9.45 بالمائة، ليسجل 2.224 مليار سهم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ2.456 مليار سهم بالشهر السابق له.

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال الشهر نحو 111.2 مليون سهم، مقابل 106.79 مليون سهم خلال الشهر السابق عليه، بارتفاع 4.13 بالمائة.

كما هبطت قيمة التداولات خلال نوفمبر بنسبة 6.11 المائة، لتسجل 57.9 مليار ريال (15.4 مليار دولار)، مقارنة بـ61.66 مليار ريال (16.44 مليار دولار) في الشهر السابق له.

وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد غلب اللون الأخضر على 8 قطاعات في السوق السعودي، تصدرها قطاع تجزئة التغذية، الذي ارتفع بنسبة 8 بالمائة، تلاه البنوك بـ 4 بالمائة، ثم السلع الرأسمالية بـ 3.65 المائة.

في المقابل، انخفض 13 قطاعاً أبرزها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 12.56 بالمائة، ثم السلع طويلة الأجل بـ 6.13 بالمائة، والاستثمار والتمويل 4.8 بالمائة.

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