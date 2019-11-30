"الاستثمار" السعودية: إصدار 809 تراخيص بنهاية الربع الثالث 2019

الرياض – مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إنه تم إصدار 809 تراخيص، بنهاية الربع الثالث من 2019.

وأوضح إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، في بيان اليوم السبت، أن اهتمام المستثمرين بالمملكة كوجهة استثمارية واعدة، يشهد نمواً قوياً، ويأتي ذلك تأكيداً على نجاح فاعلية الحوافز المقدمة في ظل وجود بيئة أعمال مناسبة ومناخ استثماري ملائم، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف محافظ الهيئة أن هذا العام، قد شهد نمواً استثنائياً في عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، إذ بلغت التراخيص 809 تراخيص.

وذكر بن عبدالرحمن أن التراخيص شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين، لافتاً إلى أنه بإضافة مجموع العدد التراكمي على مدى الأرباع الثلاثة الماضية خلال العام الحالي، فإن المملكة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى التسعة أعوام الماضية، أي منذ عام 2010.

وأكد محافظ الهيئة أن هذا النمو السريع في عدد الاستثمارات يأتي في العهد الذي نفذت فيه المملكة سلسلة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، حيث قفزت المملكة 30 مرتبة، وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك أكثر الاقتصادات تطوراً على مستوى العالم.

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