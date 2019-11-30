أخبار عاجلة

هنا يستضيف الإعلامي تامر أمين الذي يدلي بتصريحات نارية لأول مرة مع الإعلامية علا شوشة! -
مساء dmc - بعد يومين من وصول رحلة بريطانية.. شرم الشيخ تستقبل فوج سياحي فرنسي بعد توقف سنوات -
الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر -
إيهاب جلال يوضح متى يرحل عن النادي المصري وحقيقة مفاوضات بيراميدز -
ما سر الحرب الأمريكية على الغاز الروسي؟ -
الدكتور حسام موافي بلاغ ل وزيرة الصحة هل يعقل ان شعب كامل عنده نقص ف الفيتامين (شوف الفيديو ل اخره) -
لقاء خاص مع عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لبيراميدز عقب التعادل مع المصري -
عبد الظاهر السقا: الاستعجال أفقد بيراميدز السيطرة على الملعب أمام المصري -
تصريحات إيهاب جلال مدرب المصري عقب التعادل مع بيراميدز بالدوري -
عمرو الدسوقي: المصري استحق التعادل أمام بيراميدز والنقطة هامة للغاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

63 مليار ريال حجم سوق الاتصالات السعودي

Google+ Print
63 مليار ريال حجم سوق الاتصالات السعودي 63 مليار ريال حجم سوق الاتصالات السعودي

الرياض – مباشر: قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، اليوم السبت، إن حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وصل إلى 63 مليار ريال، ليكون بذلك أكبر سوق اتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح محمد بن سعود التميمي، في بيان بمناسة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، أن قطاع الاتصالات شهد قفزات كبيرة خلال الخمسة سنوات الماضية.

وأشار التميمي إلى أسبقية المملكة ضمن الدول أطلقت الجيل الخامس 5G، وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد أبراج الاتصالات التي تدعم تقنيات الجيل الخامس إلى أكثر من 3 آلاف برج.

وحسب البيان، ارتفع إجمالي الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات من 260 إلى 1110 ميجاهرتز لتكون المملكة بذلك في المرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات عن وصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة إلى أكثر من 93 بالمائة، وارتفاع متوسط سرعات التنزيل عبر الإنترنت المتنقل من 6 إلى 46.90 ميجابت في الثانية، فيما بلغ إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 50 مليون اشتراك، بنسبة انتشار تجاوزت 149 بالمائة على مستوى السكان.

ترشيحات

أرامكو السعودية توجه رسالة للأفراد المشاركين بالاكتتاب

محافظ ساما: نمو الإقراض العقاري بالسعودية 21بالمائة في الربع الثالث

الصندوق السعودي للتنمية يدعم الصادرات الوطنية بـ 29.7 مليار ريال

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر