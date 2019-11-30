63 مليار ريال حجم سوق الاتصالات السعودي

الرياض – مباشر: قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم السبت، إن حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وصل إلى 63 مليار ريال، ليكون بذلك أكبر سوق اتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح محمد بن سعود التميمي، في بيان بمناسة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين، أن قطاع الاتصالات شهد قفزات كبيرة خلال الخمسة سنوات الماضية.

وأشار التميمي إلى أسبقية المملكة ضمن الدول أطلقت الجيل الخامس 5G، وهي الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد أبراج الاتصالات التي تدعم تقنيات الجيل الخامس إلى أكثر من 3 آلاف برج.

وحسب البيان، ارتفع إجمالي الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات من 260 إلى 1110 ميجاهرتز لتكون المملكة بذلك في المرتبة الثانية على مستوى دول مجموعة العشرين.

وكشف محافظ هيئة الاتصالات عن وصول نسبة انتشار استخدام الإنترنت بين سكان المملكة إلى أكثر من 93 بالمائة، وارتفاع متوسط سرعات التنزيل عبر الإنترنت المتنقل من 6 إلى 46.90 ميجابت في الثانية، فيما بلغ إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 50 مليون اشتراك، بنسبة انتشار تجاوزت 149 بالمائة على مستوى السكان.

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